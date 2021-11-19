Омбудсмен Грузии: У Михеила Саакашвили выявили поражение мозга, он может впасть в кому

Грузинский омбудсмен Нино Ломджария сообщила, что у гражданина Украины и бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили выявили поражение мозга.

Об этом Ломджария сообщила в Facebook 19 ноября.

По ее словам, у Саакашвили развились судороги, спровоцированные энцефалопатией Вернике — это серьезное заболевание мозга, которое вызвано длительным дефицитом тиамина (витамина В1). Болезнь может вызвать спутанность сознания, нарушение мышечной координации, проблемы со зрением. Подобное состояние часто сопровождается другой хронической патологией — синдромом Корсакова, для которого характерна потеря памяти. В этот период необходимо полное оценивание процессов в мозге, нужно провести исследование, в частности, МРТ.

В связи с «критической ситуацией и ожидаемыми осложнениями» омбудсмен Нино Ломджария снова призывает министра юстиции и Специальную пенитенциарную службу немедленно перевести Михеила Саакашвили в соответствующую многопрофильную больницу, ведь он может впасть в кому, у него может развиться эпилепсия, что может закончиться летально.

Саакашвили с 8 ноября находится в больнице при учреждении исполнения наказаний № 18 города Глдани. Однако это медзаведение не отвечает рекомендациям консилиума врачей, там нет необходимого медицинского оборудования для реанимации Саакашвили (если это потребуется). Поэтому адвокаты политика и украинский омбудсман Людмила Денисова просят перевести его в частную больницу.

С середины ноября у Саакашвили начало ухудшаться здоровье: сначала он не мог сам встать с постели, потом у него была рвота кровью, а 18 ноября он потерял сознание на встрече с адвокатами и его перевели в реанимацию.