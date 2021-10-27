Украинская омбудсмен Денисова посетила Саакашвили в СИЗО и рассказала о его состоянии

Уполномоченная Верховной Рады Украины по вопросам человека Людмила Денисова навестила в СИЗО в грузинском городе Руставе гражданина Украины и бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, который голодает с 1 октября.

О результатах визита, который состоялся 27 октября, Денисова рассказала во время общения с журналистами.

В пенитенциарном учреждении дежурит реанимационная бригада, врачи смогут при необходимости сделать Саакашвили переливание крови и массаж сердца. Однако, по словам Денисовой, если потребуется восстанавливать жизненно важные органы, сделать это на месте не смогут и вряд ли смогут довести его в больницу.

Сейчас Саакашвили делают анализы, он уже встретился с украинским врачом, результаты осмотра будут на днях.

Саакашвили в очередной раз заявил Денисовой, что он не будет переезжать в тюремную больницу в колонии № 17 в Глдане, потому что он считает, что там опасно для его жизни. Грузинская омбудсмен тоже заявляла, что в колонии № 17 нет необходимой инфраструктуры, чтобы оказывать помощь пациентам в кризисном состоянии, которое может наступить у Саакашвили в любой момент. Кроме этого, в сентябре 2012 года в этом пенитенциарном учреждении разразился скандал из-за жестоких пыток заключенных.

Денисова передаст в Пенитенциарную службу Грузии ходатайство о том, чтобы Саакашвили в случае необходимости перевезли в частный медицинский центр «Меди». По ее словам, примерно 600 заключенным оказывали помощь именно в этой больнице.

Что касается принудительного кормления, Саакашвили против, а Денисова отметила, что по решению Европейского суда по правам человека принудительное кормление является нарушением прав человека и основных свобод.

Саакашвили в очередной раз заявляет, что его жизнь под вопросом, что он считает себя узником Путина, и говорит о том, что больше всего не хочет сделать плохо Украине и допустить кровопролитие в Грузии.