Украинская омбудсмен Денисова посетила Саакашвили в СИЗО и рассказала о его состоянии

Уполномоченная Верховной Рады Украины по вопросам человека Людмила Денисова навестила в СИЗО в грузинском городе Руставе гражданина Украины и бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, который голодает с 1 октября.
О результатах визита, который состоялся 27 октября, Денисова рассказала во время общения с журналистами.
В пенитенциарном учреждении дежурит реанимационная бригада, врачи смогут при необходимости сделать Саакашвили переливание крови и массаж сердца. Однако, по словам Денисовой, если потребуется восстанавливать жизненно важные органы, сделать это на месте не смогут и вряд ли смогут довести его в больницу.
Сейчас Саакашвили делают анализы, он уже встретился с украинским врачом, результаты осмотра будут на днях.
Саакашвили в очередной раз заявил Денисовой, что он не будет переезжать в тюремную больницу в колонии № 17 в Глдане, потому что он считает, что там опасно для его жизни. Грузинская омбудсмен тоже заявляла, что в колонии № 17 нет необходимой инфраструктуры, чтобы оказывать помощь пациентам в кризисном состоянии, которое может наступить у Саакашвили в любой момент. Кроме этого, в сентябре 2012 года в этом пенитенциарном учреждении разразился скандал из-за жестоких пыток заключенных.
Денисова передаст в Пенитенциарную службу Грузии ходатайство о том, чтобы Саакашвили в случае необходимости перевезли в частный медицинский центр «Меди». По ее словам, примерно 600 заключенным оказывали помощь именно в этой больнице.
Что касается принудительного кормления, Саакашвили против, а Денисова отметила, что по решению Европейского суда по правам человека принудительное кормление является нарушением прав человека и основных свобод.
Саакашвили в очередной раз заявляет, что его жизнь под вопросом, что он считает себя узником Путина, и говорит о том, что больше всего не хочет сделать плохо Украине и допустить кровопролитие в Грузии.
- 1 октября 2021 года в Тбилиси задержали бывшего президента Грузии Саакашвили. Он покинул страну в 2013 году, против него там возбудили четыре уголовных дела, еще по двум уже есть приговоры. Также против него возбудили дело за незаконное пересечение границы. В СИЗО Саакашвили уже объявил голодовку, а президент страны заявила, что никогда его не помилует. Консилиум врачей в Грузии рекомендует госпитализировать его.
- Адвокат Саакашвили заявил, что тот не согласится на экстрадицию в Украину, потому что «он приехал в Грузию, на свою родину, и планирует политическую борьбу». В грузинском МИДе подтвердили, что экстрадиция невозможна, «ведь преступления он совершал как гражданин Грузии».
- В 2015 году Саакашвили лишили грузинского гражданства. В 2015 году тогдашний президент Украины Петр Порошенко дал ему украинское гражданство, а в 2017 году забрал. В мае 2019 указом президента Владимира Зеленского Саакашвили вернули украинское гражданство. На фоне его ареста Украина вызвала посла Грузии, а Зеленский обеспокоен.