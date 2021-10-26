Несмотря на две реанимации, Саакашвили отказывается переходить в тюремную больницу

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили отказывается от перевода в тюремную больницу в Глдане. Ранее его адвокат заявил, что власти намерены «ликвидировать» экс-президента в больнице.

При этом Саакашвили уже дважды нуждался в реанимации, сообщает «Грузия Online».

«Каким бы ни было состояние моего здоровья, я отказываюсь от перевода в больницу при Глданской тюрьме и предпочитаю оставаться там, где я сейчас, до тех пор, пока эту ситуацию не завершит либо моя смерть, либо мое увольнение», — отметил экс-лидер Грузии.

Адвокат Ника Гварамия подчеркнул, что бывают пики, когда Саакашвили внезапно становится очень плохо.

«Ему дважды требовалась реанимация, и мы несколько раз говорили, что опасна каждая минута. Бывают пики, провалы, вдруг ему становится хуже. Однако могу прямо сказать, что политзаключенный Саакашвили не умрет», — добавил он.

Несмотря на это, Михеил Саакашвили призвал людей прийти на выборы.

«Он счастлив, что политические партии, которые были для него неприемлемы в прошлом, смогли консолидироваться. Он благодарен за это», – рассказал адвокат.