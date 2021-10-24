Адвокат Саакашвили заявил о намерении властей ликвидировать экс-президента. Премьер Грузии назвал это бредом

Адвокат бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили заявил, что действующая власть намерена «ликвидировать» экс-президента в тюремной больнице, куда его перевезут из Руставской тюрьмы. В то же время премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал это заявление бредом.
Об этом сообщает агентство IPN.
«По нашей информации, власти после перевода Саакашвили в тюремную больницу намерены имитировать там бунт заключенных, который завершится ликвидацией Саакашвили», — отметил адвокат Ника Гварамия и призвал омбудсмена Грузии Нино Ломджария следить за этой ситуацией.
В то же время премьер страны заявил, что это провокация и никто не намерен убивать Саакашвили. Он связал эти слухи с попыткой посеять панику перед выборами, которые пройдут на следующей неделе. Гарибашвили заявил, что врачи следят за состоянием здоровья заключенного и оказывают ему необходимую помощь.
В то же время он подчеркнул, что в случае ухудшения состояния Саакашвили его переведут в тюремную больницу, а не городскую, потому что «в Грузии нет исключений ни для одного заключенного».
«В тюремной больнице Саакашвили проведут все необходимые процедуры, после чего вернут в камеру», — сказал Гарибашвили.
- 1 октября 2021 года в Тбилиси задержали бывшего президента Грузии Саакашвили. Он покинул страну в 2013 году, против него там возбудили четыре уголовных дела, еще по двум уже есть приговоры. Также против него возбудили дело за незаконное пересечение границы. В СИЗО Саакашвили уже объявил голодовку, а президент страны заявила, что никогда его не помилует.
- Адвокат Саакашвили заявил, что тот не согласится на экстрадицию в Украину, потому что «он приехал в Грузию, на свою родину, и планирует политическую борьбу». В грузинском МИД подтвердили, что экстрадиция невозможна, «ведь преступления он совершал как гражданин Грузии».
- В 2015 году Саакашвили лишили грузинского гражданства. В 2015 году тогдашний президент Украины Петр Порошенко дал ему украинское гражданство, а в 2017 году забрал. В мае 2019 указом президента Владимира Зеленского Саакашвили вернули украинское гражданство. На фоне его ареста Украина вызвала посла Грузии, а Зеленский обеспокоен.