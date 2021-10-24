Адвокат Саакашвілі заявив про намір влади ліквідувати експрезидента. Премʼєр Грузії назвав це маячнею

Адвокат колишнього президента Грузії Михеіла Саакашвілі заявив, що чинна влада має намір «ліквідувати» експрезидента в тюремній лікарні, куди його перевезуть із Руставської вʼязниці. Водночас премʼєр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі назвав цю заяву нісенітницею.

Про це повідомляє агентство IPN.

«За нашою інформацією, влада після переведення Саакашвілі в тюремну лікарню має намір імітувати там бунт увʼязнених, який завершиться ліквідацією Саакашвілі», — зазначив адвокат Ніка Гварамія та закликав омбудсмена Грузії Ніно Ломджарія стежити за цією ситуацією.

Водночас премʼєр країни заявив, що це провокація і ніхто не має наміру вбивати Саакашвілі. Він повʼязав ці чутки зі спробою посіяти паніку перед виборами, які відбудуться наступного тижня. Гарібашвілі заявив, що лікарі стежать за станом здоровʼя увʼязненого та надають йому необхідну допомогу.

Водночас він наголосив, що в разі погіршення стану Саакашвілі його переведуть у тюремну лікарню, а не міську, бо «у Грузії немає винятків для жодного увʼязненого».

«У тюремній лікарні Саакашвілі проведуть всі необхідні процедури, після чого повернуть в камеру» — сказав Гарібашвілі.