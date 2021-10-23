Особистий лікар Саакашвілі: експрезиденту Грузії у в’язниці зробили переливання крові

Колишньому президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі ввечері у п’ятницю, 22 жовтня, у в’язниці провели переливання крові.

Про це повідомив особистий лікар Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе, передає Інтерфакс-Україна.

«Один із параметрів аналізу крові у Саакашвілі був поганим, тому місцеві тюремні лікарі та бригада з реанімобіля допомогли мені зробити переливання, після чого стан Саакашвілі стабілізувався», — розповів він.