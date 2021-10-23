Особистий лікар Саакашвілі: експрезиденту Грузії у в’язниці зробили переливання крові

Колишньому президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі ввечері у п’ятницю, 22 жовтня, у в’язниці провели переливання крові.
Про це повідомив особистий лікар Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе, передає Інтерфакс-Україна.
«Один із параметрів аналізу крові у Саакашвілі був поганим, тому місцеві тюремні лікарі та бригада з реанімобіля допомогли мені зробити переливання, після чого стан Саакашвілі стабілізувався», — розповів він.
На думку Кіпшидзе, Саакашвілі необхідно госпіталізувати до міської клініки під нагляд лікарів, бо «криза може повторитися, а в тюремній лікарні впоратися з нею буде складно».
Окремо лікар Саакашвілі запевнив, що наразі стан експрезидента Грузії задовільний.
«Краще, ніж було вчора», — додав Кіпшидзе.
- 1 жовтня 2021 року у Тбілісі затримали колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі. Він залишив країну у 2013 році, проти нього там порушено чотири кримінальні справи, ще за двома вже є вироки. Також проти нього порушили справу за незаконний перетин кордону. У СІЗО Саакашвілі вже оголосив голодування, а президент країни заявила, що ніколи його не помилує.
- Адвокат Саакашвілі заявив, що той не погодиться на екстрадицію до України, бо «він приїхав до Грузії, на свою батьківщину, і планує політичну боротьбу». У грузинському МЗС підтвердили, що екстрадиція неможлива, «адже злочини він вчиняв як громадянин Грузії».
- У 2015 році Саакашвілі позбавили грузинського громадянства. У 2015 році тодішній президент України Петро Порошенко дав йому українське громадянство, а у 2017 році забрав. У травні 2019 року указом президента Володимира Зеленського Саакашвілі повернули українське громадянство. На тлі його арешту Україна викликала посла Грузії, а Зеленський стурбований.