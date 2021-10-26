Попри дві реанімації, Саакашвілі відмовляється переходити в тюремну лікарню

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі відмовляється від переведення до тюремної лікарні в Глдані. Раніше його адвокат заявив, що влада має намір «ліквідувати» експрезидента у лікарні.

При цьому Саакашвілі уже двічі потребував реанімації, повідомляє «Грузія Online».

«Яким би не був стан мого здоровʼя, я відмовляюся від переведення в лікарню при Глданскій вʼязниці та вважаю за краще залишатися там, де я зараз, до тих пір, поки цю ситуацію не завершить або моя смерть, або моє звільнення», — зазначив екслідер Грузії.

Адвокат Ніка Гварамія наголосив, що бувають піки, коли Саакашвілі раптово стає дуже зле.

«Йому двічі була потрібна реанімація, і ми кілька разів говорили, що небезпечна кожна хвилина. Бувають піки, провали, раптово йому стає гірше. Проте можу прямо сказати, що політвʼязень Саакашвілі не помре», — додав він.

Попри це Міхеіл Саакашвілі закликав людей прийти на вибори.

«Він щасливий, що політичні партії, які були для нього неприйнятні в минулому, змогли консолідуватися. Він вдячний за це», — розповів адвокат.