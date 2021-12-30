Саакашвили вернули в тюрьму

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили был доставлен из госпиталя в тюрьму в городе Рустави.
Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».
Отмечается, что экс-президента вывезли поздно ночью из военного госпиталя в городе Гори. Информацию о переводе Саакашвили Пенитенциарная служба пока не получала. Сторонники Саакашвили собираются возле тюрьмы в Рустави. К месту происшествия также пригнали машину с водометом.
Нардеп Елизавета Ясько в своем Facebook сообщала, что накануне руководство больницы позволило украинскому консулу зайти к Саакашвили. «Состояние критическое, он практически все время лежит, у него неврологические приступы, медицинскую помощь он не получает. К сожалению, сейчас его состояние очень слабое, и это не шутки», — заявила Ясько.
- Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября 2021 года. В стране против него возбужден ряд уголовных дел, по двум из которых вынесены приговоры. В тюрьме Рустави 1 октября Саакашвили объявил голодовку. Президент Грузии заявила, что никогда не помилует политика. Украина намерена экстрадировать Саакашвили, поскольку он имеет украинское гражданство, но сам политик против этого.
- С середины ноября у Саакашвили начало ухудшаться здоровье: сначала он не мог сам встать с кровати, потом у него была рвота кровью, 18 ноября он потерял сознание на встрече с адвокатами, и его перевели в реанимацию. На следующий день стало известно, что у Саакашвили выявили поражение мозга, после чего его перевели в военный госпиталь.