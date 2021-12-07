Минюст и Пенитенциарную службу Грузии оштрафовали за видео с Саакашвили в тюрьме

Министерство юстиции и Пенитенциарную службу Грузии оштрафовали за обнародование видео с Михеилом Саакашвили из тюрьмы. Их признали виновными в нарушении закона о защите персональных данных.

Об этом пишет «Эхо Кавказа».

Соответствующее решение принял Государственный инспектор Грузии. Минюст должен заплатить штраф в размере 500 лари ($161), а Пенитенциарная служба — 2 000 лари ($647).

Оба учреждения нарушили закон о персональных данных, когда обнародовали видео с Саакашвили, в которых была «информация о продуктах, купленных и потребленных Михеилом Саакашвили в магазине пенитенциарного учреждения, о его рационе питания, видео и фото приема Михеилом Саакашвили пищевых добавок в медпункте, видеозапись выхода Михеила Саакашвили из пенитенциарного учреждения № 12 и запись его заселения в пенитенциарное учреждение № 18».

Эти видео грузинские ведомства публиковали как якобы доказательство того, что Саакашвили на самом деле не голодает в тюрьме.