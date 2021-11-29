Михеилу Саакашвили диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство

У гражданина Украины и бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили подтвердили синдром посттравматического стрессового расстройства. Об этом заявила президент центра «Эмпатия» Мариам Джишкариани, цитирует «Грузия Online».

Саакашвили сейчас находится в Горийском военном госпитале. По словам Джишкариани, он нуждается в стационарном мультидисциплинарном лечении – реабилитации.

«По предварительным результатам, которые я могу сообщить, подтверждается синдром посттравматического стрессового расстройства, связанного с фактом пыток в тюрьме и в [пенитенциарной] системе, есть также неврологическая симптоматика. Вы знаете, что речь идет об энцефалопатии, которая является результатом голодовки. Пациенту требуется стационарное мультидисциплинарное лечение-реабилитация. Решение о судебном процессе он примет сам, у него нет такого психического расстройства, чтобы он не смог явиться в суд», — отметила Джишкариани.

Судебный процесс Михеила Саакашвили назначен на понедельник, 29 ноября. Пока неизвестно, даст ли пенитенциарное учреждение ему возможность присутствовать на заседании суда.

Напомним, что 20 ноября Саакашвили прекратил голодовку, которая длилась 50 дней. Он сейчас находится на лечении в военном госпитале в городе Гори — перевод в это учреждение был условием прекращения голодовки. До этого он находился в медицинском учреждении при учреждении исполнения наказаний № 18 города Глдани. Однако это заведение не отвечает рекомендациям консилиума врачей, там не было необходимого медицинского оборудования для реанимации Саакашвили.