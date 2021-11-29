Міхеілу Саакашвілі діагностували посттравматичний стресовий розлад

У громадянина України та колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі підтвердили синдром посттравматичного стресового розладу. Про це заявила президент центру «Емпатія» Маріам Джішкаріані, цитує «Грузия Online».

Саакашвілі зараз перебуває у Горійському військовому госпіталі. За словами Джішкаріані, він потребує стаціонарного мультидисциплінарного лікування — реабілітації.

«За попередніми результатами, які я можу повідомити, підтверджується синдром посттравматичного стресового розладу, що має звʼязок із фактом тортур у вʼязниці та в [пенітенціарній] системі, є також неврологічна симптоматика. Ви знаєте, що йдеться про енцефалопатію, яка є результатом голодування. Пацієнту потрібне стаціонарне мультидисциплінарне лікування-реабілітація. Рішення про судовий процес він ухвалить сам, у нього немає такого психічного розладу, щоб він не зміг зʼявитися до суду», — зазначила Джишкаріані.

Судовий процес Міхеїла Саакашвілі призначено на понеділок, 29 листопада. Наразі невідомо, чи дасть пенітенціарна установа йому можливість бути присутнім на засіданні суду.

Нагадаємо, що 20 листопада Саакашвілі припинив голодування, яке тривало 50 днів. Він зараз перебуває на лікуванні у військовому шпиталі у місті Горі — переведення до цього закладу було умовою припинення голодування. До цього він перебував у медичному закладі при установi виконання покарань № 18 міста Глдані. Однак цей заклад не відповідає рекомендаціям консиліуму лікарів, там не було необхідного медичного обладнання для реанімації Саакашвілі.