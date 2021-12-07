Мін’юст і Пенітенціарну службу Грузії оштрафували за відео з Саакашвілі у в’язниці

Міністерство юстиції та Пенітенціарну службу Грузії оштрафували за оприлюднення відео з Міхеілом Саакашвілі з в’язниці. Їх визнали винними в порушенні закону про захист персональних даних.
Про це пише «Ехо Кавказу».
Відповідне рішення ухвалив Державний інспектор Грузії. Мін’юст повинен заплатити штраф у розмірі 500 ларі ($161), а Пенітенціарна служба — 2 000 ларі ($647).
Обидві установи порушили закон про персональні дані, коли оприлюднювали відео із Саакашвілі, у яких була «інформації про продукти, куплені та спожиті Міхеілом Саакашвілі в магазині пенітенціарної установи, про його раціон харчування, відео та фото прийому Міхеілом Саакашвілі харчових добавок у медпункті, відеозапис виходу Міхеіла Саакашвілі з пенітенціарної установи № 12 і запис його заселення до пенітенціарної установи № 18».
Ці відео грузинські відомства публікували нібито як доказ того, що Саакашвілі насправді не голодує у в’язниці.
- Саакашвілі затримали у Тбілісі 1 жовтня 2021 року. У країні проти нього порушено низку кримінальних справ, за двома з яких винесено вироки. У вʼязниці Руставі 1 жовтня Саакашвілі оголосив голодування. Президент Грузії заявила, що ніколи не помилує політика. Україна має намір екстрадувати Саакашвілі, оскільки він має українське громадянство, але сам політик проти цього.
- Від середини листопада у Саакашвілі почало погіршуватись здоровʼя: спочатку він не міг сам встати з ліжка, потім у нього було блювання кровʼю, 18 листопада він знепритомнів на зустрічі з адвокатами, і його перевели в реанімацію. Наступного дня стало відомо, що у Саакашвілі виявили ураження мозку, після чого його перевели до військового шпиталю.