Справа MH17: Нідерланди дали притулок російській парі свідків

Російська пара свідків, яка дала свідчення у справі про збитий у 2014 році пасажирський рейс MH17, отримав притулок у Нідерландах. Після трьох відмов їм все ж таки надали статус біженців.
Про це повідомляє газета Volkskrant.
Влітку цього року газета написала про історію Олени і Ігоря (імена змінені), які випадково отримали інформацію про катастрофу літака. У день трагедії Олена приїхала в офіс до Ігоря та випадково почула телефонну розмову його начальника, який спілкувався із членом своєї родини. З розмови вона зрозуміла, що родич начальника був в Україні і обіймав високу посаду у штабі бойовиків. У розмові обговорювалося знищення літака.
Вийшовши з кабінету, начальник Ігоря сам сказав Олені, що «повстанці змогли збити літак» ракетою з комплексу «Бук». Незабаром жінка дізналася, що фірма Ігоря була прикриттям для російських найманців, які воювали в Україні.
Парі почали погрожувати працівники спецслужб РФ і у 2016 році вони вирішили поїхати до Нідерландів, попросивши там притулок. У 2018 році сімʼя подала прохання на притулок, але їм відмовили. Після цього жінка вирішила дати свідчення у справі MH17 на умовах анонімності, оскільки побоювалася за родичів у Росії. Жінка тричі спілкувалась зі слідством, але парі так і не давали притулку. У результаті їхня доля вирішилася в парламенті Нідерландів.
- Пасажирський літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердаму в Куала-Лумпур, збили 17 липня 2014 року біля окупованого Торезу Донецької області зенітним ракетним комплексом «Бук» російського виробництва. Загинули 298 людей. Росія свою причетність до катастрофи заперечує і звинувачує Україну.
- Міжнародна слідча група висунула звинувачення росіянам — генерал-майору Сергію Дубінському (позивний «Хмурий»), полковнику Олегу Пулатову («Гюрза»), полковнику Ігорю Гіркіну (Стрєлкову) і українцю Леоніду Харченку («Крот»).
- 7 червня 2021 року суд Гааги почав розгляд справи по суті. 8 червня в суді давали показання свідки. Один з них розповів, що бачив постріл «Бука» та падіння лайнера. 9 червня в суді представили нові записи переговорів бойовиків про транспортування «Бука», а 10 липня записи доповідей бойовиків про постріл «Бука».
- 6 вересня Росія відмовилася організувати допит бойовиків «ДНР» Ігоря Гіркіна і Сергія Дубінського як свідків. Після цього 10 днів заслуховували родичів загиблих. Вони прямо звинуватили Росію у брехні та відповідальності за трагедію.
- У грудні звинувачення запросило для Гіркіна та інших підозрюваних довічне увʼязнення.