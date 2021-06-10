На суді у справі МН17 представили записи доповідей бойовиків про постріл «Бука». У них згадують Су-25 і зворотний шлях ЗРК

У Нідерландах у суді у справі про катастрофу рейсу MH17 в небі над Донбасом, що сталася 17 липня 2014 року, заслухали черговий пакет записів розмов російських бойовиків «ДНР». На них звучать доповіді про постріл зенітно-ракетної установки «Бук», версія про український штурмовик Су-25 і переговори про зворотне транспортування «Бука» в Росію.

Текстовий варіант усіх записів публікує «Русская служба ВВС».

На суді представили записи, перехоплені СБУ, які українська спецслужба раніше вже публікувала. Зокрема, спочатку програли запис, зроблений через пів години після знищення пасажирського літака. На ньому, імовірно, ватажок розвідроти ГРУ «ДНР» Леонід Харченко доповідає голові розвідки «ДНР» Сергію Дубінському про знищення українського літака. «Молодці, ай, молодці! Одну сушку збили, молодці!» — відповів Дубінський.

Незабаром після цієї розмови бойовики починають доповідати своїм командирам про те, що збито літак. О 17:42 людині з голосом Дубінського телефонує «Боцман».

«Боцман»: «У мене тут літак підбили, я тут за ящиками. Якщо що, тобі передам, щоб ти потім передав».

Дубінський: «Ми когось підбили...»

«Боцман»: «Що ти говориш?»

Дубінський: «Я буду години через дві тільки в місті. Я зараз в Маринівці. Літак ми бахнули теж зараз, сушку. Якраз над Савур-Могилою. Ми ж «Бук-М» отримали, ось».

О 18:44 Харченко телефонує полковнику РФ Олегу Пулатову, який тоді був у підпорядкуванні Дубінського.

Пулатов: «Так, усе добре. Сенс у чому — ось ця сушка збила китайський пасажирський транспорт».

Харченко: «Ні-ні-ні, ми працювали по сушці».

Пулатов: «Так, я знаю. Так, сушка перед цим буквально збила цього китайця. І тут же ми якраз підхопили цю сушку. Там зараз весь світ гриміти буде».

Харченко: «Я зрозумів».

Пулатов: «Там все дуже добре. Зараз головне — сказати [нерозбірливо]. Візьми пару чоловік з собою і через Торез лети до мене, далі направлю».

Міжнародна слідча група (JIT) чітко встановила, що тоді в небі був збитий тільки пасажирський літак, але бойовики в розмовах продовжують розповідати про Су-25.

Після цього Дубінський телефонує росіянину Ігорю Гіркіну (Стрєлкову), який на той час був так званим міністром оборони «ДНР».

Дубінський: «Спостерігали зі Сніжного, і наші спостерігали. Сенс у чому: сушка вальнула боїнг, а вже сушку потім. Вона захід коли робила другий по колу, наші вальнули з «Бука». І це спостерігало дох*я нашого народу. «Гюрза» щойно доповів».

Гіркін: «Отаке... Я зрозумів, добре».

Дубінський: «Сушка вальнула боїнг, а сушку вже наші «Буком» й*бнули. Гарні новини?»

Гіркін: «Ну не знаю, я чогось, чесно кажучи, не дуже в це вірю».

Слідчі JIT за підсумками перевірки ушкоджень МН17 і зіставлення пошкоджень від ракет «повітря-повітря» дійшли висновку, що Су-25 не міг збити рейс. Дані про польоти авіації ЗСУ за 17 липня 2014 року показали, що над Донбасом у той день взагалі не літали бойові літаки.

Після цих записів в суді включили переговори Гіркіна, Дубінського, Пулатова і Харченка, які мали місце близько девʼятої години вечора. На записах вони обговорювали організацію зворотного транспортування російського «Бука» в РФ. Ідеться про перевезення ЗРК у ніч з 17 на 18 липня. Уранці 18 липня Дубінський доповість Гіркіну: «Машина вже давно в Росії».