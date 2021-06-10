На суде по делу МН17 представили записи докладов боевиков о выстреле «Бука». В них упоминают Су-25 и обратный путь ЗРК

В Нидерландах в суде по делу о крушении рейса MH17 в небе над Донбассом, которое произошло 17 июля 2014 года, заслушали очередной пакет записей разговоров российских боевиков «ДНР». На них звучат доклады о стрельбе зенитно-ракетной установки «Бук», версия об украинском штурмовике Су-25 и переговоры по обратной транспортировке «Бука» в Россию.

Текстовый вариант всех записей публикует «Русская служба ВВС».

На суде представили записи, перехваченные СБУ, которые украинская спецслужба ранее уже публиковала. В частности, вначале педставили запись, сделанную через полчаса после уничтожения пассажирского самолета. На ней, предположительно, главарь разведроты ГРУ «ДНР» Леонид Харченко докладывает главе разведки «ДНР» Сергею Дубинскому об уничтожении украинского самолета. «Молодцы, ай, молодцы! Одну сушку сбили, молодцы!» — ответил Дубинский.

Вскоре после этого разговора боевики начинают докладывать своим командирам о том, что сбит самолет. В 17:42 человеку с голосом Дубинского звонит некий «Боцман».

«Боцман»: «У меня здесь самолет подбили, я тут за ящиками. Если что, тебе передам, чтобы ты потом передал».

Дубинский: «Мы кого-то подбили...»

«Боцман»: «Что ты говоришь?»

Дубинский: «Я буду часа через два только в городе. Я сейчас в Мариновке. Самолет мы бахнули тоже сейчас, сушку. Как раз над Саур-Могилой. Мы же «Бук-М» получили, вот».

В 18:44 Харченко звонит полковнику РФ Олегу Пулатову, который тогда находился в подчинении Дубинского.

Пулатов: «Да, все хорошо. Смысл в чем — вот эта сушка сбила китайский пассажирский транспорт».

Харченко: «Не-не-не, мы работали по сушке».

Пулатов: «Не, я знаю. Так сушка перед этим буквально сбила этого китайца. И тут же мы как раз подхватили эту сушку. Там сейчас весь мир греметь будет».

Харченко: «Я понял».

Пулатов: «Там все очень хорошо. Сейчас главное — сказать [неразборчиво]. Возьми пару человек с собой и через Торез лети ко мне, дальше направлю».

Международная следственная группа (JIT) четко установила, что тогда в небе был сбит только пассажирский самолет, но боевики в разговорах продолжают рассказывать о Су-25.

После Дубинский звонит россиянину Игорю Гиркину (Стрелкову), на то время так называемому министру обороны «ДНР».

Дубинский: «Наблюдали из Снежного, и наши наблюдали. Смысл в чем: сушка вальнула боинг, а уже сушку потом. Она заход когда делала второй по кругу, наши вальнули с «Бука». И это наблюдало дох*я нашего народа. «Гюрза» щас доложил».

Гиркин: «Вот так вот... Я понял, хорошо».

Дубинский: «Сушка вальнула боинг, а сушку уже наши «Буком» *бнули. Хорошие новости?»

Гиркин: «Ну не знаю, я чего-то, честно говоря, не очень в это верю».

Следователи JIT по итогам проверки повреждений МН17 и сопоставления повреждений от ракет «воздух-воздух» пришли к выводу, что Су-25 не мог сбить рейс. Данные о полетах авиации ВСУ за 17 июля 2014 года показали, что над Донбассом в тот день вообще не летали боевые самолеты.

После этих записей в суде включили переговоры Гиркина, Дубинского, Пулатова и Харченко, которые состоялись в районе 21:00. На записях они обсуждали организацию обратной транспортировки российского «Бука» на родину в РФ. Речь шла о перевозке ЗРК в ночь с 17 на 18 июля. Утром 18 июля Дубинский доложит Гиркину: «Машина уже давно в России».