Восемь свидетелей дали показания в суде Нидерландов по делу о МН17. Один из них видел, как падали обломки самолета

На суде в Нидерландах по делу о крушении рейса MH17 в небе над Донбассом, которая произошла в июле 2014 года, впервые прозвучали показания очевидцев, которые были вероятными свидетелями пуска ракеты ЗРК «Бук» в сторону пассажирского самолета.

Как пишет BBC, показания дали восемь человек.

Представителям Международной следственной группы (JIT) и следственному судье они заявили, что видели или слышали полет ракеты в небе недалеко от Снежного. Три свидетеля утверждают, что были в районе места пуска ракеты.

Один свидетель заявил, что в момент крушения МН17 он находился на блокпосту боевиков «ДНР» недалеко от села Первомайское. Он сказал, что услышал грохот, затем свист и звук взрыва в небе, а через несколько секунд на землю начали падать обломки самолета.

Данные телефонного биллинга этого свидетеля подтвердили, что он действительно находился в районе крушения 17 июля.