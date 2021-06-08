Восемь свидетелей дали показания в суде Нидерландов по делу о МН17. Один из них видел, как падали обломки самолета

На суде в Нидерландах по делу о крушении рейса MH17 в небе над Донбассом, которая произошла в июле 2014 года, впервые прозвучали показания очевидцев, которые были вероятными свидетелями пуска ракеты ЗРК «Бук» в сторону пассажирского самолета.
Как пишет BBC, показания дали восемь человек.
Представителям Международной следственной группы (JIT) и следственному судье они заявили, что видели или слышали полет ракеты в небе недалеко от Снежного. Три свидетеля утверждают, что были в районе места пуска ракеты.
Один свидетель заявил, что в момент крушения МН17 он находился на блокпосту боевиков «ДНР» недалеко от села Первомайское. Он сказал, что услышал грохот, затем свист и звук взрыва в небе, а через несколько секунд на землю начали падать обломки самолета.
Данные телефонного биллинга этого свидетеля подтвердили, что он действительно находился в районе крушения 17 июля.
- Пассажирский самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, сбили 17 июля 2014 года около оккупированного Тореза Донецкой области зенитным ракетным комплексом «Бук» российского производства. Все пассажиры и члены экипажа — всего 298 человек — погибли.
- Россия свою причастность к катастрофе самолета отрицает, но выдвигает противоречивые версии случившегося.
- Международная следственная группа выдвинула обвинения россиянам — генерал-майору Сергею Дубинскому (позывной «Хмурый»), полковнику Олегу Пулатову («Гюрза»), полковнику Игорю Гиркину (Стрелкову) и украинцу Леониду Харченко («Крот»).
- 26 мая 2021 года суд по делу MH17 завершил предварительное заседание. Судьи и адвокаты посетили военную авиабазу Хилзе-Рейн в Нидерландах, где хранятся обломки самолета. Они осмотрели реконструированную переднюю часть самолета, в том числе кабину пилотов.
- 7 июня суд Гааги начал рассмотрение дела по существу. На слушаниях суд сосредоточится на обсуждении трех ключевых вопросов: был ли рейс MH17 сбит ракетой «Бук», была ли выпущена ракета с сельскохозяйственного поля неподалеку от Первомайского и принимали ли в этом участие обвиняемые.