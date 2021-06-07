Катастрофа MH17: суд Гааги начал рассмотрение дела по существу

Окружной суд Гааги начал рассмотрение по существу в уголовном деле о сбивании рейса MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
На слушаниях суд сосредоточится на обсуждении трех ключевых вопросов:
- был ли сбит рейс MH17 ракетой «БУК»;
- была ли выпущена ракета «БУК» с сельскохозяйственного поля неподалеку от Первомайского;
- принимали ли в этом участие обвиняемые.
В течение трех дней с 8 до 10 июня суд проведет итоговое обсуждение документов, содержащихся в материалах дела.
После этого 17 и 18 июня у стороны обвинения будет возможность обсудить материалы дела, а защита сможет обсудить разделы, которые сочтут необходимыми.
Блок слушаний продлится до 9 июля, а в сентябре 2021 года родственники погибших получат возможность обратиться в суд.
19 июня 2019 года Объединенная следственная группа впервые назвала имена четырех подозреваемых. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. В конце концов, они и стали обвиняемыми в этом процессе.
- Пассажирский самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, сбили 17 июля 2014 года возле оккупированного Тореза Донецкой области зенитным ракетным комплексом «Бук» российского производства. Все пассажиры и члены экипажа — всего 298 человек — погибли.
- Россия свою причастность к катастрофе самолета отрицает, но выдвигает противоречивые версии произошедшего.
- Международная следственная группа выдвинула обвинения в причастности к катастрофе россиянам — генерал-майору Сергею Дубинскому (позывной «Хмурый»), полковник Олегу Пулатову («Гюрза»), полковнику Игорю Гиркину (Стрелкову) и украицу Леониду Харченко («Крот»).