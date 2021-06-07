Катастрофа MH17: суд Гааги начал рассмотрение дела по существу

Окружной суд Гааги начал рассмотрение по существу в уголовном деле о сбивании рейса MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

На слушаниях суд сосредоточится на обсуждении трех ключевых вопросов:

был ли сбит рейс MH17 ракетой «БУК»;

была ли выпущена ракета «БУК» с сельскохозяйственного поля неподалеку от Первомайского;

принимали ли в этом участие обвиняемые.

В течение трех дней с 8 до 10 июня суд проведет итоговое обсуждение документов, содержащихся в материалах дела.

После этого 17 и 18 июня у стороны обвинения будет возможность обсудить материалы дела, а защита сможет обсудить разделы, которые сочтут необходимыми.