Катастрофа MH17: суд Гааги розпочав розгляд справи по суті

Окружний суд Гааги почав розгляд по суті у кримінальній справі про збиття рейсу MH17 в небі над Донбасом у липні 2014 року.

Про це повідомляє пресслужбу суду.

На слуханнях суд зосередиться на обговоренні трьох ключових питань:

чи був збитий рейс MH17 ракетою «БУК»;

чи була випущена ракета «БУК» з сільськогосподарського поля неподалік від Первомайського;

чи брали обвинувачені у цьому участь.

Упродовж трьох днів з 8 до 10 червня суд проведе підсумкове обговорення документів, що містяться в матеріалах справи.

Після цього 17 та 18 червня у сторони звинувачення буде можливість обговорити матеріали справи, а захист зможе обговорити розділи справи, які вони вважатимуть важливими.