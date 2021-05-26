Дело MH17: суд завершил предварительное заседание. Судьи и адвокаты осмотрели обломки самолета

Суд по делу о сбитии рейса MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года завершил предварительное заседание.
Об этом пишет The Associated Press.
Судьи и адвокаты посетили военную авиабазу Хилзе-Рейн в Нидерландах, где хранятся обломки самолета. Они осмотрели реконструированную переднюю часть самолета, в том числе и кабину пилотов.
Как отметил судья Хендрик Стинхейс, этот визит был необходим для того, чтобы суд имел возможность самостоятельно сделать определенные наблюдения. На этапе вынесения приговора судьи могут учесть это в качестве доказательства вины или невиновности.
Уже в июне 2021 года суд начнет рассмотрение дела по существу. Это займет примерно год.
- Пассажирский самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, сбили 17 июля 2014 года у оккупированного Тореза Донецкой области зенитным ракетным комплексом «Бук» российского производства. Все пассажиры и члены экипажа — всего 298 человек — погибли.
- Россия свою причастность к катастрофе самолета отвергает, но выдвигает противоречивые версии произошедшего.
- Международная следственная группа выдвинула обвинения в причастности к катастрофе россиянам — генерал-майору Сергею Дубинскому (позывной «Хмурый»), полковник Олегу Пулатову («Гюрза»), полковнику Игорю Гиркину (Стрелкову) и украицу Леониду Харченко («Крот»).