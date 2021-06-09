На суде по делу МН17 представили новые записи переговоров боевиков «ДНР» о транспортировке «Бука»

На суде в Нидерландах по делу о крушении рейса MH17 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года заслушали новые записи переговоров боевиков «ДНР», на которых они детально обсуждают транспортировку зенитно-ракетной установки «Бук».

Текстовый вариант записей публикует «Русская служба ВВС».

На записях, перехваченных СБУ, переговоры главы разведки «ДНР» Сергея Дубинского с замкомандира группировки «Восток» Александром Семеновым, а также переговоры Дубинского, так называемого «бывшего министра обороны ДНР» россиянина Игоря Гиркина и полковника РФ Олега Пулатова. Обнародованные разговоры состоялись 16 и 17 июля 2014 года.

Дубинский Пулатову: «Слушай меня. Сейчас тебе «Крот» [Леонид Харченко] притянет «Бук-М». Надо поставить где-то в районе Первомайска его. «Бук-М». И придут три танка «Востока» с охраной».

Дубинский: «Ты ждешь Леню. Леня щас ведет эту вот Б-М, ты понял, да?»

Пулатов: «Да».

Дубинский: «Бук-бук».

Пулатов: «Я понял, да. Я с деревянными разбираюсь».

Дубинский: «Я понял. Значит, ты, Леня, и все наши находишь Первомайку. В районе Первомайского в резерве ваша задача — охрана этого «Бука» и организация этого… [неразборчиво]».

Далее была проиграна запись с переговорами Дубинского и Харченко (обвиняемый по делу).

Дубинский: «Берешь туда только из тех, что вернулись, сколько тебе надо на сопровождение. Раз. Понял да?»

Харченко: «Ага».

Дубинский: «Остальных оставляешь здесь. Раз. Туда приходишь, там есть рядом Первомайское, посмотри по карте».

Харченко: «Я понял».

Дубинский: «Где-то в том районе располагаешься. Вытягиваешь туда своих же, кто у тебя остался. И твоя задача — резерв плюс охрана вот этой штучки, которую ты сейчас повезешь».

Харченко: «Я понял».

Дубинский: «Гюрза [позывной Пулатова] туда же подтянется. Давай, если что, я на связи».

В другом разговоре Дубинский, вероятно, обсуждал с Семеновым перемещение российского «Бука» на Макеевское шоссе (в районе Донецка), чтобы поставить ЗРК в колонну с танками «Востока». Эта колонна должна была идти в район Саур-Могилы, где шли ожесточенные бои.

Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов написал в Twitter, что представленные в суде материалы подтверждают отсутствие альтернативных версий уничтожения самолета — самолет был сбит ракетой «Бука» с временно оккупированной территории около села Первомайское.