На суді у справі МН17 представили нові записи переговорів бойовиків «ДНР» про транспортування «Бука»

На суді в Нідерландах у справі про катастрофу рейсу MH17 в небі над Донбасом, що сталася 17 липня 2014 року, заслухали нові записи переговорів бойовиків «ДНР», у яких вони детально обговорюють транспортування зенітно-ракетної установки «Бук».
Текстовий варіант записів публікує «Русская служба ВВС».
На записах, перехоплених СБУ, переговори голови розвідки «ДНР» Сергія Дубінського із заступником командира угруповання «Восток» Олександром Семеновим, а також переговори Дубінського, так званого «колишнього міністра оборони ДНР» росіянина Ігоря Гіркіна та полковника РФ Олега Пулатова. Оприлюднені розмови відбувалися 16 і 17 липня 2014 року.
Дубінський Пулатову: «Слухай мене. Зараз тобі «Кріт» [Леонід Харченко] притягне «Бук-М». Треба поставити десь у районі Первомайського його. «Бук-М». І прийдуть три танки «Востока» з охороною».
Дубінський: «Ти чекаєш Льоню. Льоня щас веде цю ось Б-М, ти зрозумів, так?»
Пулатов: «Так».
Дубінський: «Бук-бук».
Пулатов: «Я зрозумів, да. Я з деревʼяними розбираюся».
Дубінський: «Я зрозумів. Значить, ти, Льоня, і всі наші знаходиш Первомайське. У районі Первомайського в резерві ваша задача — охорона цього «Бука» й організація цього... [нерозбірливо]».
Далі був програний запис з переговорами Дубінського і Харченка (обвинувачений у справі).
Дубінський: «Береш туди тільки з тих, що повернулися, скільки тобі треба на супровід. Раз. Зрозумів так?»
Харченко: «Ага».
Дубінський: «Інших залишаєш тут. Раз. Туди приходиш, там є поруч Первомайське, подивися по карті».
Харченко: «Я зрозумів».
Дубінський: «Десь у тому районі розташовується. Витягаєш туди своїх же, хто у тебе залишився. І твоє завдання — резерв плюс охорона ось цієї штучки, яку ти зараз повезеш».
Харченко: «Я зрозумів».
Дубінський: «Гюрза [позивний Пулатова] туди ж підтягнеться. Давай, якщо що, я на звʼязку».
В іншій розмові Дубінський, імовірно, обговорював із Семеновим переміщення російського «Бука» на Макіївське шосе (у районі Донецька), щоб поставити ЗРК в колону з танками угруповання «Восток». Ця колона мала йти в район Савур-Могили, де тривали запеклі бої.
Заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов написав у Twitter, що презентовані в суді матеріали підтверджують відсутність альтернативних версій знищення літака — літак був збитий ракетою «Бука» з тимчасово окупованої території біля села Первомайське.
- Пасажирський літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердаму в Куала-Лумпур, збили 17 липня 2014 року біля окупованого Торезу Донецької області зенітним ракетним комплексом «Бук» російського виробництва. Усі пасажири та члени екіпажу — загалом 298 осіб — загинули. Росія свою причетність до катастрофи літака заперечує, але висуває суперечливі версії події.
- Міжнародна слідча група висунула звинувачення росіянам — генерал-майору Сергію Дубинському (позивний «Хмурий»), полковнику Олегу Пулатову («Гюрза»), полковнику Ігорю Гіркіну (Стрєлкову) і українцю Леоніду Харченку («Крот»).
- 26 травня 2021 року суд у справі MH17 завершив попереднє засідання. Судді та адвокати відвідали військову авіабазу Гілзе-Рейн у Нідерландах, де зберігаються уламки літака. Вони оглянули реконструйовану передню частину літака, зокрема кабіну пілотів.
- 7 червня суд Гааги почав розгляд справи по суті. На слуханнях суд зосередиться на обговоренні трьох ключових питань: чи був рейс MH17 збитий ракетою з «Бука», чи була випущена ракета з сільськогосподарського поля неподалік Первомайського та чи брали в цьому участь обвинувачені.
- 8 червня в суді давали показання свідки. Один з них розповів, що бачив постріл «Бука» та падіння лайнера.