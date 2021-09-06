Справа МН17: Родичі загиблих пасажирів на суді звинуватили Росію у брехні

Родичі жертв пасажирського лайнера Boeing 777 під час судових слухань у Нідерландах звинуватили Росію у брехні. Ідеться про катастрофу літака, що сталася у 2014 році в небі над Донбасом.
Про це повідомляє Reuters.
Міжнародне слідство дійшло висновку, що Boeing 777 збили ракетою, яку випустили російські найомники, але Москва заперечує це.
Натомість нідерландка Ріа ван дер Стін, яка втратила в авіакатастрофі батьків, звернулася російською мовою до сторони РФ, звинувативши росіян у брехні.
«Вони брешуть, ми знаємо, що вони брешуть. Вони самі знають, що ми знаємо, що вони брешуть», — наголосила дер Стін.
Із такою заявою вона звернулася до всіх, хто в залі суду представляє сторону Росії, і наголосила, що ті граються із судом у котики-мишки та використовують звичну для них тактику брехні.
Крім того, громадянка Австралії Ванесса Різк, яка теж втратила в авіакатастрофі батьків, назвала президента РФ Володимира Путіна та його уряд «політичним кошмаром, який призвів до катастрофи».
Нагадаємо, 6 вересня в судовому комплексі «Схіпхол» почали слухати родичів загиблих пасажирів малазійського рейсу. Упродовж 10 днів у слуханнях візьмуть участь понад 90 людей з Нідерландів, Австралії, Малайзії, Індонезії та Канади.
- Пасажирський літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердаму в Куала-Лумпур, збили 17 липня 2014 року біля окупованого Торезу Донецької області зенітним ракетним комплексом «Бук» російського виробництва. Усі пасажири та члени екіпажу — загалом 298 людей — загинули. Росія свою причетність до катастрофи літака заперечує, але висуває суперечливі версії події.
- Міжнародна слідча група висунула звинувачення росіянам — генерал-майору Сергію Дубінському (позивний «Хмурий»), полковнику Олегу Пулатову («Гюрза»), полковнику Ігорю Гіркіну (Стрєлкову) і українцю Леоніду Харченку («Крот»).
- 7 червня суд Гааги почав розгляд справи по суті. На слуханнях суд зосередиться на обговоренні трьох ключових питань: чи був рейс MH17 збитий ракетою з «Бука», чи була випущена ракета з сільськогосподарського поля неподалік Первомайського та чи брали в цьому участь обвинувачені.
- 8 червня в суді давали показання свідки. Один з них розповів, що бачив постріл «Бука» та падіння лайнера. 9 червня в суді представили нові записи переговорів бойовиків про транспортування «Бука», а 10 липня записи доповідей бойовиків про постріл «Бука».
- 6 вересня Російська Федерація відмовилася організувати допит бойовиків «ДНР» Ігоря Гіркіна і Сергія Дубінського як свідків у справі про збиття літака рейсу МН17, в якій вони також є обвинуваченими.