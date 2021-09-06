Справа МН17: Родичі загиблих пасажирів на суді звинуватили Росію у брехні

Родичі жертв пасажирського лайнера Boeing 777 під час судових слухань у Нідерландах звинуватили Росію у брехні. Ідеться про катастрофу літака, що сталася у 2014 році в небі над Донбасом.

Про це повідомляє Reuters.

Міжнародне слідство дійшло висновку, що Boeing 777 збили ракетою, яку випустили російські найомники, але Москва заперечує це.

Натомість нідерландка Ріа ван дер Стін, яка втратила в авіакатастрофі батьків, звернулася російською мовою до сторони РФ, звинувативши росіян у брехні.

«Вони брешуть, ми знаємо, що вони брешуть. Вони самі знають, що ми знаємо, що вони брешуть», — наголосила дер Стін.

Із такою заявою вона звернулася до всіх, хто в залі суду представляє сторону Росії, і наголосила, що ті граються із судом у котики-мишки та використовують звичну для них тактику брехні.

Крім того, громадянка Австралії Ванесса Різк, яка теж втратила в авіакатастрофі батьків, назвала президента РФ Володимира Путіна та його уряд «політичним кошмаром, який призвів до катастрофи».

Нагадаємо, 6 вересня в судовому комплексі «Схіпхол» почали слухати родичів загиблих пасажирів малазійського рейсу. Упродовж 10 днів у слуханнях візьмуть участь понад 90 людей з Нідерландів, Австралії, Малайзії, Індонезії та Канади.