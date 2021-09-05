Справа МН17: суд в Нідерландах заслухає родичів загиблих. На це виділили 10 днів

З 6 вересня в Нідерландах в судовому комплексі «Схіпхол» почнуть заслухувати родичів загиблих пасажирів малайзійського рейсу МН17, який був збитий над Донбасом в липні 2014 року.

Про це з Гааги передає кореспондент «Укрінформу».

Слухання розпочнуться о 10:00 за місцевим часом (09:00 за Києвом). Очікується, що це будуть емоційні слухання. У них візьмуть участь понад 90 родичів жертв з Нідерландів, Австралії, Малайзії, Індонезії та Канади.

Суд виділив десять днів на слухання.