Дело МН17: суд в Нидерландах заслушает родственников погибших. На это выделили 10 дней

С 6 сентября в Нидерландах в судебном комплексе «Схипхол» начнут заслушивать родственников погибших пассажиров малайзийского рейса МН17, который был сбит над Донбассом в июле 2014 года.
Об этом из Гааги передает корреспондент «Укринформа».
Слушания начнутся в 10:00 по местному времени (09:00 по Киеву). Ожидается, что это будут эмоциональные слушания. В них примут участие более 90 родственников жертв из Нидерландов, Австралии, Малайзии, Индонезии и Канады.
Суд выделил десять дней на слушания.
- Пассажирский самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, сбили 17 июля 2014 года около оккупированного Тореза Донецкой области зенитным ракетным комплексом «Бук» российского производства. Все пассажиры и члены экипажа — всего 298 человек — погибли. Россия свою причастность к катастрофе самолета отрицает, но выдвигает противоречивые версии случившегося.
- Международная следственная группа выдвинула обвинения россиянам — генерал-майору Сергею Дубинскому (позывной «Хмурый»), полковнику Олегу Пулатову («Гюрза»), полковнику Игорю Гиркину (Стрелкову) и украинцу Леониду Харченко («Крот»).
- 26 мая 2021 года суд по делу MH17 завершил предварительное заседание. Судьи и адвокаты посетили военную авиабазу Хилзе-Рейн в Нидерландах, где хранятся обломки самолета. Они осмотрели реконструированную переднюю часть самолета, в том числе кабину пилотов.
- 7 июня суд Гааги начал рассмотрение дела по существу. На слушаниях суд сосредоточится на обсуждении трех ключевых вопросов: был ли рейс MH17 сбит ракетой из «Бука», была ли выпущена ракета с сельскохозяйственного поля неподалеку от Первомайского и участвовали ли в этом обвиняемые.
- 8 июня в суде давали показания свидетели. Один из них рассказал, что видел выстрел «Бука» и падение лайнера. 9 июня в суде представили новые записи переговоров боевиков о транспортировке «Бука», а 10 июля записи докладов боевиков о выстреле «Бука».