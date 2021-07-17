США и Украина призвали Россию признать ответственность за уничтожение рейса МН17

США в годовщину трагедии малайзийского рейса МН17 над оккупированным Донбассом призвали Россию признать свою ответственность за катастрофу.

Временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент выступил с соответствующим обращением, в котором призвал РФ сотрудничать с официальным следствием.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина приложит все усилия, чтобы установить правду.

«Печаль и боль в наших сердцах в седьмую годовщину ужасной трагедии и невыразимого преступления, которое будет помнить весь мир. Невозможно поверить, что это произошло в современном мире. Прилагаем все усилия для установления правды. Ответственность неизбежна», — написал Зеленский в Twitter.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что каждого преступника привлекут к ответственности, несмотря на фейки России и ее нежелание сотрудничать.

Минобороны Украины заявило о прямой причастности России к авиакатастрофе.