США и Украина призвали Россию признать ответственность за уничтожение рейса МН17

США в годовщину трагедии малайзийского рейса МН17 над оккупированным Донбассом призвали Россию признать свою ответственность за катастрофу.
Временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент выступил с соответствующим обращением, в котором призвал РФ сотрудничать с официальным следствием.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина приложит все усилия, чтобы установить правду.
«Печаль и боль в наших сердцах в седьмую годовщину ужасной трагедии и невыразимого преступления, которое будет помнить весь мир. Невозможно поверить, что это произошло в современном мире. Прилагаем все усилия для установления правды. Ответственность неизбежна», — написал Зеленский в Twitter.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что каждого преступника привлекут к ответственности, несмотря на фейки России и ее нежелание сотрудничать.
Минобороны Украины заявило о прямой причастности России к авиакатастрофе.
- Пассажирский самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, сбили 17 июля 2014 года около оккупированного Тореза Донецкой области зенитным ракетным комплексом «Бук» российского производства. Все пассажиры и члены экипажа — всего 298 человек — погибли. Россия свою причастность к катастрофе самолета отрицает, но выдвигает противоречивые версии случившегося.
- Международная следственная группа выдвинула обвинения россиянам — генерал-майору Сергею Дубинскому (позывной «Хмурый»), полковнику Олегу Пулатову («Гюрза»), полковнику Игорю Гиркину (Стрелкову) и украинцу Леониду Харченко («Крот»).
- 26 мая 2021 года суд по делу MH17 завершил предварительное заседание. Судьи и адвокаты посетили военную авиабазу Хилзе-Рейн в Нидерландах, где хранятся обломки самолета. Они осмотрели реконструированную переднюю часть самолета, в том числе кабину пилотов.
- 7 июня суд Гааги начал рассмотрение дела по существу. На слушаниях суд сосредоточится на обсуждении трех ключевых вопросов: был ли рейс MH17 сбит ракетой из «Бука», была ли выпущена ракета с сельскохозяйственного поля неподалеку от Первомайского и участвовали ли в этом обвиняемые.
- 8 июня в суде давали показания свидетели. Один из них рассказал, что видел выстрел «Бука» и падение лайнера. 9 июня в суде представили новые записи переговоров боевиков о транспортировке «Бука».