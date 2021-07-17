США й Україна закликали Росію визнати відповідальність за знищення рейсу МН17

США в річницю трагедії малайзійського рейсу МН17 над окупованим Донбасом закликали Росію визнати свою відповідальність за катастрофу.

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Джордж Кент виступив із відповідним зверненням, у якому закликав РФ співпрацювати з офіційним слідством.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна докладе усіх зусиль для встановлення правди.

«Сум і біль у наших серцях у сьому річницю жахливої трагедії та невимовного злочину, який памʼятатиме весь світ. Неможливо повірити, що це сталося в сучасному світі. Співчуваю. Докладаємо усіх зусиль для встановлення правди. Відповідальність — неминуча», — написав Зеленський у Twitter.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що кожного злочинця притягнуть до відповідальності, незважаючи на фейки Росії та її небажання співпрацювати.

Міноборони України заявило про пряму причетність Росії до авіакатастрофи.