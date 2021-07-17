США й Україна закликали Росію визнати відповідальність за знищення рейсу МН17

США в річницю трагедії малайзійського рейсу МН17 над окупованим Донбасом закликали Росію визнати свою відповідальність за катастрофу.
Тимчасовий повірений у справах США в Україні Джордж Кент виступив із відповідним зверненням, у якому закликав РФ співпрацювати з офіційним слідством.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна докладе усіх зусиль для встановлення правди.
«Сум і біль у наших серцях у сьому річницю жахливої трагедії та невимовного злочину, який памʼятатиме весь світ. Неможливо повірити, що це сталося в сучасному світі. Співчуваю. Докладаємо усіх зусиль для встановлення правди. Відповідальність — неминуча», — написав Зеленський у Twitter.
Голова МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що кожного злочинця притягнуть до відповідальності, незважаючи на фейки Росії та її небажання співпрацювати.
Міноборони України заявило про пряму причетність Росії до авіакатастрофи.
- Пасажирський літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердаму в Куала-Лумпур, збили 17 липня 2014 року біля окупованого Торезу Донецької області зенітним ракетним комплексом «Бук» російського виробництва. Усі пасажири та члени екіпажу — загалом 298 людей — загинули. Росія свою причетність до катастрофи літака заперечує, але висуває суперечливі версії події.
- Міжнародна слідча група висунула звинувачення росіянам — генерал-майору Сергію Дубінському (позивний «Хмурий»), полковнику Олегу Пулатову («Гюрза»), полковнику Ігорю Гіркіну (Стрєлкову) і українцю Леоніду Харченку («Крот»).
- 26 травня 2021 року суд у справі MH17 завершив попереднє засідання. Судді та адвокати відвідали військову авіабазу Гілзе-Рейн у Нідерландах, де зберігаються уламки літака. Вони оглянули реконструйовану передню частину літака, зокрема кабіну пілотів.
- 7 червня суд Гааги почав розгляд справи по суті. На слуханнях суд зосередиться на обговоренні трьох ключових питань: чи був рейс MH17 збитий ракетою з «Бука», чи була випущена ракета з сільськогосподарського поля неподалік Первомайського та чи брали в цьому участь обвинувачені.
- 8 червня в суді давали показання свідки. Один з них розповів, що бачив постріл «Бука» та падіння лайнера. 9 червня в суді представили нові записи переговорів бойовиків про транспортування «Бука».