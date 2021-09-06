Росія не дозволила допитати бойовиків Гіркіна та Дубінського у справі про збиття MH17

Російська Федерація відмовилася організувати допит бойовиків «ДНР» Ігоря Гіркіна і Сергія Дубінського як свідків двох обвинувачених у справі про збиття літака рейсу МН17 у липні 2014 року у Донецькій області.

Про це повідомляє «Суспільне».

«Суд отримав від слідчого судді відповідь на лист з проханням до російської влади, включаючи прохання заслухати співобвинувачених Гіркіна, Дубінського і Харченка, якщо вони перебувають в Російській Федерації, як свідків у справі Пулатова. Російська влада відхилила це прохання», — заявив під час засідання в Гаазі суддя Фредерік Стейнхаус.

За його словами, Москва пояснила відмову тим, що Кримінально-процесуальний кодекс РФ забороняє обвинуваченому у кримінальній справі виступати як свідок у тій самій справі. Наразі суд в Гаазі розглядає чотири справи щодо обвинувачених як окремі одна від одної.