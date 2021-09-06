Россия не позволила допросить боевиков Гиркина и Дубинского по делу о катастрофе MH17

Российская Федерация отказалась организовать допрос боевиков «ДНР» Игоря Гиркина и Сергея Дубинского в качестве свидетелей по делу о катастрофе самолета рейса МН17 в июле 2014 года в Донецкой области.

Об этом сообщает «Суспільне».

«Суд получил от следственного судьи ответ на письмо с просьбой к российским властям, включая просьбу заслушать сообвиняемых Гиркина, Дубинского и Харченко, если они находятся в Российской Федерации, в качестве свидетелей по делу Пулатова. Российские власти отклонили эту просьбу», — заявил во время заседания в Гааге судья Фредерик Стейнхаус.

По его словам, Москва объяснила отказ тем, что Уголовно-процессуальный кодекс РФ запрещает обвиняемому по уголовному делу выступать в качестве свидетеля по тому же делу. Сейчас суд в Гааге рассматривает четыре дела в отношении обвиняемых как отдельные друг от друга.