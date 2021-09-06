Россия не позволила допросить боевиков Гиркина и Дубинского по делу о катастрофе MH17

Российская Федерация отказалась организовать допрос боевиков «ДНР» Игоря Гиркина и Сергея Дубинского в качестве свидетелей по делу о катастрофе самолета рейса МН17 в июле 2014 года в Донецкой области.
Об этом сообщает «Суспільне».
«Суд получил от следственного судьи ответ на письмо с просьбой к российским властям, включая просьбу заслушать сообвиняемых Гиркина, Дубинского и Харченко, если они находятся в Российской Федерации, в качестве свидетелей по делу Пулатова. Российские власти отклонили эту просьбу», — заявил во время заседания в Гааге судья Фредерик Стейнхаус.
По его словам, Москва объяснила отказ тем, что Уголовно-процессуальный кодекс РФ запрещает обвиняемому по уголовному делу выступать в качестве свидетеля по тому же делу. Сейчас суд в Гааге рассматривает четыре дела в отношении обвиняемых как отдельные друг от друга.
- Пассажирский самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, сбили 17 июля 2014 года около оккупированного Тореза Донецкой области зенитным ракетным комплексом «Бук» российского производства. Все пассажиры и члены экипажа — всего 298 человек — погибли. Россия свою причастность к катастрофе самолета отрицает, но выдвигает противоречивые версии случившегося.
- Международная следственная группа выдвинула обвинения россиянам — генерал-майору Сергею Дубинскому (позывной «Хмурый»), полковнику Олегу Пулатову («Гюрза»), полковнику Игорю Гиркину (Стрелкову) и украинцу Леониду Харченко («Крот»).
- 7 июня суд Гааги начал рассмотрение дела по существу. На слушаниях суд сосредоточится на обсуждении трех ключевых вопросов: был ли рейс MH17 сбит ракетой из «Бука», была ли выпущена ракета с сельскохозяйственного поля неподалеку от Первомайского и участвовали ли в этом обвиняемые.
- 8 июня в суде давали показания свидетели. Один из них рассказал, что видел выстрел «Бука» и падение лайнера. 9 июня в суде представили новые записи переговоров боевиков о транспортировке «Бука», а 10 июля записи докладов боевиков о выстреле «Бука».