Дело МН17: Родственники погибших пассажиров на суде обвинили Россию во лжи

Родственники жертв пассажирского лайнера Boeing 777 во время судебных слушаний в Нидерландах обвинили Россию во лжи. Речь идет о катастрофе самолета, которая произошла в 2014 году в небе над Донбассом.
Об этом сообщает Reuters.
Международное следствие пришло к выводу, что Boeing 777 сбили ракетой, которую выпустили российские наемники, но Москва отрицает это.
Однако нидерландка Риа ван дер Стин, потерявшая в авиакатастрофе родителей, обратилась на русском языке к стороне РФ, обвинив россиян во лжи.
«Они лгут, мы знаем, что они врут. Они сами знают, что мы знаем, что они лгут», — отметила дер Стин.
С таким заявлением она обратилась ко всем, кто в зале суда представляет сторону России, и отметила, что те играют с судом в кошки-мышки и используют привычную для них тактику лжи.
Кроме того, гражданка Австралии Ванесса Ризк, которая тоже потеряла в авиакатастрофе родителей, назвала президента РФ Владимира Путина и его правительство «политическим кошмаром, который привел к катастрофе».
Напомним, 6 сентября в судебном комплексе «Схипхол» начали слушать родственников погибших пассажиров малазийского рейса. В течение 10 дней в слушаниях примут участие более 90 человек из Нидерландов, Австралии, Малайзии, Индонезии и Канады.
- Пассажирский самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, сбили 17 июля 2014 года около оккупированного Тореза Донецкой области зенитным ракетным комплексом «Бук» российского производства. Все пассажиры и члены экипажа — всего 298 человек — погибли. Россия свою причастность к катастрофе самолета отрицает, но выдвигает противоречивые версии случившегося.
- Международная следственная группа выдвинула обвинения россиянам — генерал-майору Сергею Дубинскому (позывной «Хмурый»), полковнику Олегу Пулатову («Гюрза»), полковнику Игорю Гиркину (Стрелкову) и украинцу Леониду Харченко («Крот»).
- 7 июня суд Гааги начал рассмотрение дела по существу. На слушаниях суд сосредоточится на обсуждении трех ключевых вопросов: был ли рейс MH17 сбит ракетой из «Бука», была ли выпущена ракета с сельскохозяйственного поля неподалеку от Первомайского и участвовали ли в этом обвиняемые.
- 8 июня в суде давали показания свидетели. Один из них рассказал, что видел выстрел «Бука» и падение лайнера. 9 июня в суде представили новые записи переговоров боевиков о транспортировке «Бука», а 10 июля записи докладов боевиков о выстреле «Бука».
- 6 сентября Российская Федерация отказалась организовать допрос боевиков «ДНР» Игоря Гиркина и Сергея Дубинского в качестве свидетелей по делу о катастрофе самолета рейса МН17, в котором они проходят как обвиняемые.