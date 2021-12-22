Суд у справі MH17: обвинувачення просить для Гіркіна та інших підозрюваних довічне ув’язнення

Обвинувачення у справі про збиття рейсу MH17 на Донбасі улітку 2014 року просить для підозрюваних довічне ув’язнення.

Про це повідомили прокурори на засіданні 22 грудня.

Вони підкреслили, що збиття пасажирського лайнера, яке спричинило смерті 298 людей, — це дуже серйозний злочин. Навіть попри те, що підозрювані могли не мати умислу збивати цивільний літак, це не знімає з них відповідальності.

Окрім цього, підозрювані продемонстрували байдужість до трагедії: вони не співпрацювали зі слідством, приховували злочин, висловлювали неповагу до суду та займалися дезінформацією.