Суд по делу MH17: обвинение просит для Гиркина и других подозреваемых пожизненное заключение

Обвинение по делу об уничтожении рейса MH17 на Донбассе летом 2014 года просит для подозреваемых пожизненное заключение.

Об этом сообщили прокуроры на заседании 22 декабря.

Они подчеркнули, что сбитие пассажирского лайнера, повлекшее смерть 298 человек, — это очень серьезное преступление. Даже несмотря на то, что подозреваемые могли не иметь умысла сбивать гражданский самолет, это не снимает с них ответственности.

Кроме того, подозреваемые продемонстрировали безразличие к трагедии: они не сотрудничали со следствием, скрывали преступление, выражали неуважение к суду и занимались дезинформацией.