Родственникам погибших в авиакатастрофе MH17 выплатят компенсации

Генпрокурор Нидерландов Биргит ван Руссел заявила, что людям, чьи родные и близкие погибли во время авиакатастрофы МН17, выплатят денежную компенсацию.

Компенсация мужу или жене, официально зарегистрированному партнеру погибшего и близкому партнеру, проживавшему вместе с погибшим, детям, родителям и опекунам составит €40 тысяч.

Во второй категории — дети и родители, не жившие вместе с погибшими, им выплатят компенсацию в размере €35 тысяч. Третья категория — братья, сестры, бабушки, дедушки, внуки, дяди и тети, а также племянники, они должны получить по €30 тысяч.

Если один человек потерял несколько родных, то ему выплатят несколько компенсаций.

Пассажирский самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, сбили 17 июля 2014 года около оккупированного Тореза Донецкой области зенитным ракетным комплексом «Бук» российского производства. Погибли 298 человек. Россия свою причастность к катастрофе отрицает и обвиняет Украину.