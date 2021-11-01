В Нидерландах начинается новый блок судебных слушаний по делу о сбитом МН17. Тогда погибли 298 человек

В Нидерландах с 1 ноября суд заслушает результаты работы следователя, претензии потерпевших сторон и родственников.
Согласно предварительному планированию, заседания пройдут 1, 2, 8, 9, 15, 16 и 17 ноября. С 15 ноября прокуроры дадут пояснения суду, считают ли они доказательства достаточными для того, чтобы обвиняемые по делу были признаны виновными, и объявят, какое наказание считают уместным.
В деле фигурируют четыре обвиняемых — три гражданина России и один украинец — Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Они обвиняются в убийстве 298 пассажиров самолета и крушении авиалайнера. Все они не присутствуют на суде, а интересы Пулатова представляют адвокаты нидерландской фирмы.
В рамках предыдущего блока слушаний, который прошел в сентябре, к суду обратились родственники погибших. Ожидается, что суд сможет огласить свое решение в следующем году.
Судебный процесс начался 9 марта 2020 года в судебном комплексе Схипхол близ Амстердама.
Пассажирский самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, сбили 17 июля 2014 года около оккупированного Тореза Донецкой области зенитным ракетным комплексом «Бук» российского производства. Погибли 298 человек. Россия свою причастность к катастрофе отрицает и обвиняет Украину.
- Международная следственная группа выдвинула обвинения россиянам — генерал-майору Сергею Дубинскому (позывной «Хмурый»), полковнику Олегу Пулатову («Гюрза»), полковнику Игорю Гиркину (Стрелкову) и украинцу Леониду Харченко («Крот»).
- 7 июня 2021 года суд Гааги начал рассмотрение дела по существу. 8 июня в суде давали показания свидетели. Один из них рассказал, что видел выстрел «Бука» и падение лайнера. 9 июня в суде представили новые записи переговоров боевиков о транспортировке «Бука», а 10 июля записи докладов боевиков о выстреле «Бука».
- 6 сентября Россия отказалась организовать допрос боевиков «ДНР» Игоря Гиркина и Сергея Дубинского в качестве свидетелей. После этого 10 дней заслушивали родственников погибших. Они прямо обвинили Россию во лжи и ответственности за трагедию.