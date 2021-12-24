Дело MH17: Нидерланды дали убежище российской паре свидетелей

Российская пара свидетелей, которая дала показания по делу о сбитом в 2014 году пассажирском рейсе MH17, получил убежище в Нидерландах. После трех отказов им все же дали статус беженцев.

Об этом сообщает газета Volkskrant.

Летом этого года газета написала про историю Елены и Игоря (имена изменены), которые случайно получили информацию о крушении самолета. В день трагедии Елена приехала в офис к Игорю и случайно услышала телефонный разговор его начальника, который общался с членом своей семьи. Из разговора она поняла, что родственник начальника находился в Украине и занимал высокую должность в штабе боевиков. В разговоре обсуждалось уничтожение самолета.

Выйдя из кабинета начальник Игоря сам сказал Елене, что «повстанцы смогли сбить самолет» ракетой из комплекса «Бук». Вскоре женщина узнала, что фирма Игоря была прикрытием для российских наемников, которые воевали в Украине.