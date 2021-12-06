The Times: В НАТО бояться, що Росія може відрізати країни Балтії від решти альянсу усього за дві години

Члени НАТО побоюються, що Росія здатна протягом двох годин відрізати балтійські країни (Литва, Латвія та Естонія) від інших членів альянсу, використавши для цього мігрантів.
Про це пише The Times.
Джерела видання серед української розвідки та членів НАТО повідомляють, що Москва може використати мігрантів для захоплення Сувальського коридору — 90-кілометрової смуги між Польщею та Литвою. Цей коридор — це все, що з’єднує Литву, Латвію та Естонію з рештою Європейського союзу та союзниками по НАТО.
«За такого сценарію Росія може перенаправити мігрантів в коридор й влаштувати заворушення. Після цього російські війська можуть увійти в коридор та розгорнути військові патрулі під приводом гуманітарної місії. Такий крок дозволив би Росії обʼєднати свої сили в Калінінграді з Білоруссю», — пише видання.
Також з посиланням на джерела в Україні The Times зазначає, що таку операцію Росія може провернути за дві години.
- Про підготовку військ Росії до вторгнення в Україну писали The Washington Post, Bloomberg, Politico та інші ЗМІ. Скупчення військ підтвердили в Пентагоні. Країни Євросоюзу та США попередили Росію про наслідки та санкції. Кремль звинувачує в ескалації Київ, стверджуючи, що українська армія готує наступ на Донбас. Експерти вважають, що такими заявами Кремль може виправдати свій напад.
- За даними розвідки США, Росія планує широкомасштабний швидкий наступ на трьох напрямках. Такий самий сценарій раніше озвучив начальник Головного управління розвідки України.
- Президент Росії Володимир Путін заявив, що Україна та Росія мають налагодити стосунки — тоді жодних загроз не буде. Путін також озвучив власні «червоні лінії» щодо України. Він заявив, що Росія залишає за собою право діяти у відповідь, якщо в Україні зʼявляться ударні ракетні комплекси. Також Путін запропонував НАТО домовитися про гарантії, які унеможливлять розширення блоку на схід.