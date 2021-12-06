The Times: В НАТО бояться, що Росія може відрізати країни Балтії від решти альянсу усього за дві години

Члени НАТО побоюються, що Росія здатна протягом двох годин відрізати балтійські країни (Литва, Латвія та Естонія) від інших членів альянсу, використавши для цього мігрантів.

Про це пише The Times.

Джерела видання серед української розвідки та членів НАТО повідомляють, що Москва може використати мігрантів для захоплення Сувальського коридору — 90-кілометрової смуги між Польщею та Литвою. Цей коридор — це все, що з’єднує Литву, Латвію та Естонію з рештою Європейського союзу та союзниками по НАТО.

«За такого сценарію Росія може перенаправити мігрантів в коридор й влаштувати заворушення. Після цього російські війська можуть увійти в коридор та розгорнути військові патрулі під приводом гуманітарної місії. Такий крок дозволив би Росії обʼєднати свої сили в Калінінграді з Білоруссю», — пише видання.

Також з посиланням на джерела в Україні The Times зазначає, що таку операцію Росія може провернути за дві години.