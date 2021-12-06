The Times: В НАТО боятся, что Россия может отрезать страны Балтии от остального альянса всего за два часа

Члены НАТО опасаются, что Россия способна в течение двух часов отрезать балтийские страны (Литва, Латвия и Эстония) от других членов альянса, используя для этого мигрантов.

Об этом пишет The Times.

Источники издания среди украинской разведки и членов НАТО сообщают, что Москва может использовать мигрантов для захвата Сувальского коридора — 90-километровой полосы между Польшей и Литвой. Этот коридор – это все, что соединяет Литву, Латвию и Эстонию с остальным Европейским союзом и союзниками по НАТО.

«При таком сценарии Россия может перенаправить мигрантов в коридор и устроить беспорядки. После этого российские войска могут войти в коридор и развернуть военные патрули под предлогом гуманитарной миссии. Такой шаг позволил бы России соединить свои силы в Калининграде и Беларуси», — пишет издание.

Также со ссылкой на источники в Украине The Times отмечает, что такую операцию Россия может провернуть за два часа.