Росія запропонувала НАТО не розширюватися на схід. Україна й Альянс відповіли

Україна планує продовжувати реформу на шляху до членства в НАТО, оскільки «вимога» Росії до Альянсу «не розширюватися на схід» не має жодного обґрунтування.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками міністерської зустрічі НАТО в Ризі.

«Росія не може перешкодити Україні зблизитися з НАТО і не має права висловлюватись у відповідних дискусіях. Будь-яка російська пропозиція обговорити з НАТО чи США та іншими країнами будь-які так звані гарантії того, що Альянс не розшириться на схід, — нелегітимні», — сказав Кулеба.

За його словами, найкращою гарантією безпеки від Росії було б виведення її військ з території України та припинення агресії.

Наразі відомо, що Україна і НАТО працюють над стримуванням Росії від агресії у двох напрямах.

«Є два треки співпраці. Перший — те, що НАТО може зробити як альянс. Другий — те, що може зробити кожен член НАТО на двосторонньому рівні у відносинах з Україною. Ми дякуємо генсеку НАТО за принципову позицію. Він закликає більше працювати з Україною на двосторонньому рівні, тож ми обговорюємо з кожною країною, що вона може додати в механізм стримування агресії Росії», — розповів Дмитро Кулеба.