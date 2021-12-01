Россия предложила НАТО не расширяться на восток. Украина и Альянс ответили

Украина планирует продолжать реформу на пути к членству в НАТО, поскольку «требования» России к Альянсу «не расширяться на восток» не имеет никаких оснований.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по итогам министерской встречи НАТО в Риге.

«Россия не может помешать Украине сблизиться с НАТО и не имеет права высказываться в соответствующих дискуссиях. Любое российское предложение обсудить с НАТОили США и другими странами любые так называемые гарантии того, что Альянс не расширится на восток, — нелегитимны», — сказал Кулеба.

По его словам, лучшей гарантией безопасности от России был бы вывод ее войск с территории Украины и прекращение агрессии.

Известно, что Украина и НАТО работают над сдерживанием России в двух направлениях.

«Есть два трека сотрудничества. Первый — то, что НАТО может сделать как альянс. Второй — то, что может сделать каждый член НАТО на двустороннем уровне в отношениях с Украиной. Мы благодарим генсека НАТО за принципиальную позицию. Он призывает больше работать с Украиной на двустороннем уровне, и мы обсуждаем с каждой страной, что она может добавить в механизм сдерживания агрессии России», — рассказал Дмитрий Кулеба.