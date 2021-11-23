З боку Білорусі пів сотні мігрантів намагалися штурмувати кордон Польщі. Міноборони показало відео

Польська прикордонна служба повідомила про спробу штурму ділянки кордону в районі села Біловежа мігрантами з країн Близького Сходу, тисячі з яких перебувають у Білорусі.

Міноборони Польщі показало відео спроби прориву, а прикордонна служба зазначила, що 50 агресивних іноземців вдалося зупинити. У Міністерстві національної оборони заявили, що штурмувати кордон мігрантам допомагали білоруські силовики.

Минулої доби було 174 спроби незаконного перетину кордону біженцями з боку Білорусі. На день раніше було 346 спроб, зокрема одна масова — близько 150 осіб агресивних мігрантів намагалися подолати загородження та ряди польських силовиків. Тоді прорив також контролювали співробітники білоруських спецслужб.

Польща продовжує зупиняти групи мігрантів щодня.

З цим стикається і Литва. Раніше голова Служби охорони державного кордону Рустам Любаєв заявив, що білоруські силовики змінили тактику проштовхування мігрантів і ділять їх на групи від 3 до 5 людей. Це ускладнює їх затримання.

Як повідомляє Delfi, з початку серпня з Білорусі до Литви не пустили близько 7 250 людей, але понад 4 тисячі мігрантів змогли пробратися до країни.