Лукашенко визнав, що білоруські війська «могли допомагати» мігрантам потрапити в ЄС

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що білоруські війська могли допомагати мігрантам потрапити до ЄС. Він сказав, що не хоче в цьому розбиратися.

Про це він заявив в інтерв’ю BBC.

«Ми словʼяни. Ми маємо серця. Наші війська знають, що мігранти їдуть до Німеччини. Може, їм хтось допоміг. Я навіть в цьому не розбиратимуся», — підкреслив Лукашенко.

Він зазначив, що сказав лідерам ЄС, що не планує зупиняти мігрантів на кордоні, тому що вони прямують в Євросоюз, а не хочуть лишитися у Білорусі.

Однак Лукашенко запевнив, що не запрошував їх, і наголосив, що «не хоче, щоб вони їхали через Білорусь».