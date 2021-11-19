Лукашенко визнав, що білоруські війська «могли допомагати» мігрантам потрапити в ЄС

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що білоруські війська могли допомагати мігрантам потрапити до ЄС. Він сказав, що не хоче в цьому розбиратися.
Про це він заявив в інтерв’ю BBC.
«Ми словʼяни. Ми маємо серця. Наші війська знають, що мігранти їдуть до Німеччини. Може, їм хтось допоміг. Я навіть в цьому не розбиратимуся», — підкреслив Лукашенко.
Він зазначив, що сказав лідерам ЄС, що не планує зупиняти мігрантів на кордоні, тому що вони прямують в Євросоюз, а не хочуть лишитися у Білорусі.
Однак Лукашенко запевнив, що не запрошував їх, і наголосив, що «не хоче, щоб вони їхали через Білорусь».
- Після введення санкцій проти Білорусі на кордон Євросоюзу (Польща, Литва, Латвія) ринув потік мігрантів із країн Близького Сходу. У Європі впевнені, що режим Олександра Лукашенка навмисно створив міграційну кризу. Також у ЄС вважають, що Білорусі в цьому допомагає Росія.
- З 8 листопада криза з тисячами мігрантів спостерігається на кордоні Польщі та Білорусі. Там утворився стихійний табір, а мігранти кілька разів намагалися штурмувати кордон. Масовий штурм розпочався 16 листопада, через нього постраждали 7 польських силовиків.
- 18 листопада Олександр Лукашенко запропонував Німеччині забрати частину мігрантів (до 2 тисяч) через гуманітарний коридор, а натомість обіцяв відправити додому близько 5 тисяч мігрантів. У Німеччині відмовилися. У цей час сотні іракців зареєструвалися в аеропорту Мінська на виліт додому.