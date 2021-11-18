Білорусь заявила про очищення основних таборів мігрантів на кордоні з Польщею. Людей перевели у логістичний центр

Білорусь заявила, що перевела основну частину мігрантів із таборів на кордоні Польщі до прикордонного транспортно-логістичного центру.
Про це повідомляє агентство БелТА.
У повідомленні йдеться, що мігранти залишили стихійні табори біля пункту пропуску «Брузги». У центрі тимчасового розміщення людей забезпечили харчуванням, водою, одягом та спальними місцями. Вказано, що мігранти продовжують сподіватись на відкриття гуманітарного коридору.
Прикордонна служба Польщі підтвердила, що стихійні табори біля огорож спорожніли, та показала відео з місця, вказавши, що транспортно-логістичний центр розташований за кількасот метрів від польського кордону.
У таборах досі залишаються люди, але їх мало.
- Після введення санкцій проти Білорусі на кордон Євросоюзу (Польща, Литва, Латвія) ринув потік мігрантів із країн Близького Сходу. У Європі впевнені, що режим Олександра Лукашенка навмисно створив міграційну кризу. Також у ЄС вважають, що Білорусі в цьому допомагає Росія.
- З 8 листопада криза з тисячами мігрантів спостерігається на кордоні Польщі та Білорусі. Там утворився стихійний табір, а мігранти кілька разів намагалися штурмувати кордон. Масовий штурм розпочався 16 листопада, через який постраждали 7 польських силовиків.
- 18 листопада Олександр Лукашенко запропонував Німеччині забрати частину мігрантів (до 2 тисяч) через гуманітарний коридор, а натомість обіцяв відправити додому близько 5 тисяч мігрантів. У Німеччині відмовилися. У цей час сотні іракців зареєструвалися в аеропорту Мінська на вильоти додому.