Беларусь заявила об очистке основных лагерей мигрантов на границе с Польшей. Людей перевели в логистический центр

Беларусь заявила, что перевела основную часть мигрантов с лагерей на границе Польши в пограничный транспортно-логистический центр.
Об этом сообщает агентство БелТА.
В сообщении сказано, что мигранты покинули стихийные лагеря возле пункта пропуска «Брузги». В центре временного размещения людей обеспечили питанием, водой, одеждой и спальными местами. Указано, что мигранты продолжают надеяться на открытие гуманитарного коридора.
Пограничная служба Польши подтвердила, что стихийные лагеря возле ограждений опустели, и показала видео с места, указав, что транспортно-логистический центр расположен в нескольких сотнях метров от польской границы.
В лагерях все еще остаются люди, но их мало.
- После введения санкций против Беларуси на границу Евросоюза (Польша, Литва, Латвия) хлынул поток мигрантов из стран Ближнего Востока. В Европе уверены, что режим Александра Лукашенко намеренно создал миграционный кризис. Кроме этого в ЕС считают, что Беларуси в этом помогает Россия.
- С 8 ноября кризис с тысячами мигрантов наблюдается на границе Польши и Беларуси. Там образовался стихийный лагерь, а мигранты несколько раз пытались штурмовать границу. Массовый штурм начался 16 ноября, из-за которого пострадали 7 польских силовиков.
- 18 ноября Александр Лукашенко предложил Германии забрать часть мигрантов (до 2 тысяч) через гуманитарный коридор, а взамен обещал отправить домой около 5 тысяч мигрантов. В Германии отказались. В это время сотни иракцев зарегистрировались в аэропорту Минска на вылеты домой.