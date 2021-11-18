Беларусь заявила об очистке основных лагерей мигрантов на границе с Польшей. Людей перевели в логистический центр

Беларусь заявила, что перевела основную часть мигрантов с лагерей на границе Польши в пограничный транспортно-логистический центр.

Об этом сообщает агентство БелТА.

В сообщении сказано, что мигранты покинули стихийные лагеря возле пункта пропуска «Брузги». В центре временного размещения людей обеспечили питанием, водой, одеждой и спальными местами. Указано, что мигранты продолжают надеяться на открытие гуманитарного коридора.

Пограничная служба Польши подтвердила, что стихийные лагеря возле ограждений опустели, и показала видео с места, указав, что транспортно-логистический центр расположен в нескольких сотнях метров от польской границы.

В лагерях все еще остаются люди, но их мало.