Со стороны Беларуси полсотни мигрантов пытались силой штурмовать границу Польши. Минобороны показало видео

Польская погранслужба сообщила о попытке штурма участка границы в районе села Беловежа мигрантами из стран Ближнего Востока, тысячи из которых находятся в Беларуси.

Минобороны Польши показало видео попытки прорыва, а погранслужба отметила, что 50 агрессивных иностранцев удалось остановить. В Министерстве национальной обороны заявили, что штурмовать границу мигрантам помогали беларусские силовики.

За прошедшие сутки зафиксировали 174 попытки незаконного пересечения границы беженцами со стороны Беларуси. Днем ранее было 346 попыток, включая одну массовую — около 150 человек агрессивных мигрантов пытались преодолеть заграждения и ряды польских силовиков. Тогда прорыв тоже контролировали сотрудники беларусских спецслужб.

Польша продолжает останавливать группы мигрантов каждый день.

С этим же сталкивается и Литва. Ранее глава Службы охраны государственной границы Рустам Любаев заявил, что беларусские силовики изменили тактику проталкивания мигрантов и делят их на группы от 3 до 5 человек. Это усложняет их задержание.

Как сообщает Delfi, с начала августа из Беларуси в Литву не пустили около 7 250 человек, но более 4 тысяч мигрантов смогли пробраться в страну.