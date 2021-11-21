Польша готова оплатить возвращение мигрантов, застрявших на границе с Беларусью

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что правительство готово оплатить возвращение мигрантов, застрявших на польско-беларусской границе.
Об этом сообщило «Польское радио».
«Мы готовы в любой момент оплатить возвращение мигрантов в их страны», — заявил он после переговоров с главой правительства Эстонии Каей Каллас.
Власти Польши обсуждают эту тему по дипломатическим каналам с руководством Ирака и других ближневосточных стран, отметил председатель польского правительства.
«Происходящее с мигрантами на границе с Беларусью — это крупнейшая попытка дестабилизировать Европу за последние 30 лет. Однако Польша не поддастся на шантаж и сделает все, чтобы защитить границы ЕС», — заявил польский премьер-министр.
Также правительство Польши готово ужесточить санкции в отношении режима Александра Лукашенко, это касается и дальнейшего закрытия границы с Беларусью.
«Мы готовы ко всему. Готовы и к эскалации санкций, закрытию пограничных переходов, чтобы не было возможности транзитной перевозки грузов», — отметил Моравецкий.
- После введения санкций против Беларуси из-за фальсификации президентских выборов, подавления оппозиции и протестов на границу Евросоюза (Польша, Литва, Латвия) хлынул поток мигрантов из стран Ближнего Востока. В Европе уверены, что режим Александра Лукашенко намеренно создал миграционный кризис (увеличив количество авиарейсов из стран Ближнего Востока), чтобы отомстить. Официальный Минск обвиняет в кризисе Европу, которая якобы сама открыла двери для мигрантов, в том числе из захваченного талибами Афганистана, и отказывается принимать их.
- 8 ноября ситуация с мигрантами обострилась. На границе Польши оказались несколько тысяч мигрантов, пытавшихся прорваться в Польшу. Польская сторона усилила охрану границы военными, а Беларусь направила к ней отряды силовиков. Параллельно Беларусь и Россия начали возле границ ЕС военные учения.
- 12 ноября авиакомпания «Белавиа» заявила, что не будет пускать граждан Ирака, Сирии и Йемена на свои рейсы из Турции. Позже Министерство иностранных дел Ирака заявило о прекращении прямого авиасообщения с Беларусью. 13 ноября сирийская авиакомпания Cham Wings прекратила полеты в Беларусь.
- 13 ноября в Польше заявили, что беларусские силовики готовят масштабный прорыв мигрантов. Им начали выдавать инструкции и слезоточивый газ.
- 15 ноября свыше 3,5 тысячи мигрантов собрались возле перехода между границами, а 16 ноября начался штурм, в котором пострадали более 7 польских силовиков. Впоследствии Беларусь перевела часть мигрантов в логистический центр.