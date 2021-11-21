Польша готова оплатить возвращение мигрантов, застрявших на границе с Беларусью

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что правительство готово оплатить возвращение мигрантов, застрявших на польско-беларусской границе.

Об этом сообщило «Польское радио».

«Мы готовы в любой момент оплатить возвращение мигрантов в их страны», — заявил он после переговоров с главой правительства Эстонии Каей Каллас.

Власти Польши обсуждают эту тему по дипломатическим каналам с руководством Ирака и других ближневосточных стран, отметил председатель польского правительства.

«Происходящее с мигрантами на границе с Беларусью — это крупнейшая попытка дестабилизировать Европу за последние 30 лет. Однако Польша не поддастся на шантаж и сделает все, чтобы защитить границы ЕС», — заявил польский премьер-министр.

Также правительство Польши готово ужесточить санкции в отношении режима Александра Лукашенко, это касается и дальнейшего закрытия границы с Беларусью.

«Мы готовы ко всему. Готовы и к эскалации санкций, закрытию пограничных переходов, чтобы не было возможности транзитной перевозки грузов», — отметил Моравецкий.