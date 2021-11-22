«Знайомі зі схемами, за якими діє Росія». Держдепартамент США пояснив заяви про можливе вторгнення в Україну

США не знають планів Росії щодо вторгнення в Україну, а висловлюючи побоювання через присутність російських військ біля українського кордону, ґрунтуються на інформації, розміщеній у відкритому доступі, та секретних даних.
Про це під час брифінгу 22 листопада заявив речник Держдепартаменту Нед Прайс.
«Ми не можемо говорити про наміри Москви, але ми знайомі з тими схемами, за якими діє Росія. Причини наших побоювань всі ви можете побачити у відкритому доступі. Крім того, деякі наші дані є секретними», — наголосив він.
Також представник Держдепу запевнив, що будь-яка агресія щодо України з боку Росії викличе стурбованість США.
Водночас Прайс відмовився розповідати, якою саме буде реакція США у разі загострення ситуації.
«Ми не хочемо заздалегідь повідомляти про наші плани», — сказав він.
- Про підготовку військ Росії до вторгнення в Україну писали The Washington Post, Bloomberg, Politico та інші ЗМІ. Скупчення військ підтвердили в Пентагоні. Країни Євросоюзу та США попередили Росію про наслідки, а в НАТО заявили, що уважно стежать за ситуацією.
- У Кремлі заявили, що Захід може вдатися до провокацій, щоб виправдати свої заяви, а саму ситуацію назвали нагнітанням істерики.
- Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов допускає, що президент Росії Володимир Путін може вдатися до вторгнення на південь і схід України. Наразі біля кордонів сконцентровано понад 92 тисячі російських військових. За його словами, імовірна атака починатиметься з авіаударів, артилерійських і бронетанкових ударів з висадкою десанту в Одесі та Маріуполі, а також меншим вторгненням через територію Білорусі.
- 21 листопада журнал Military Times опублікував карту, як Росія планує вторгнутися в Україну. Вона дуже схожа на сценарій, який описує видання Bloomberg із посиланням на дані розвідки. Планують задіяти близько 100 батальйонних тактичних груп — загалом до 100 тисяч людей. Наступ підтримуватимуть бойовою авіацією. Половина цих сил вже на позиціях. У Кремлі коментують традиційно: це провокація.