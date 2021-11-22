«Знайомі зі схемами, за якими діє Росія». Держдепартамент США пояснив заяви про можливе вторгнення в Україну

США не знають планів Росії щодо вторгнення в Україну, а висловлюючи побоювання через присутність російських військ біля українського кордону, ґрунтуються на інформації, розміщеній у відкритому доступі, та секретних даних.

Про це під час брифінгу 22 листопада заявив речник Держдепартаменту Нед Прайс.

«Ми не можемо говорити про наміри Москви, але ми знайомі з тими схемами, за якими діє Росія. Причини наших побоювань всі ви можете побачити у відкритому доступі. Крім того, деякі наші дані є секретними», — наголосив він.