«Знакомы со схемами, по которым действует Россия». Госдепартамент США объяснил заявления о возможном вторжении в Украину

США не знают планов России по вторжению в Украину, а выражая опасения из-за присутствия российских войск возле украинской границы, основываются на информации, размещенной в открытом доступе, и секретных данных.
Об этом во время брифинга 22 ноября заявил спикер Госдепартамента Нед Прайс.
«Мы не можем говорить о намерениях Москвы, но мы знакомы с теми схемами, по которым действует Россия. Причины наших опасений вы можете увидеть в открытом доступе. Кроме того, некоторые наши данные секретны», — подчеркнул он.
Также представитель Госдепа заверил, что любая агрессия по отношению к Украине со стороны России вызовет обеспокоенность США.
В то же время Прайс отказался рассказывать, какой именно будет реакция США в случае обострения ситуации.
«Мы не хотим заранее сообщать о наших планах», — сказал он.
- О подготовке войск России к вторжению в Украину писали The Washington Post, Bloomberg, Politico и другие СМИ. Скопление войск подтвердили в Пентагоне. Страны Евросоюза и США предупредили Россию о последствиях, а в НАТО заявили, что внимательно следят за ситуацией.
- В Кремле заявили, что Запад может прибегнуть к провокациям, чтобы оправдать свои заявления, а саму ситуацию назвали нагнетанием истерики.
- Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов допускает, что президент России Владимир Путин может прибегнуть к вторжению на юг и восток Украины. В настоящее время возле границ сконцентрировано больше 92 тысяч российских военных. По его словам, вероятная атака будет начинаться с авиаударов, артиллерийских и бронетанковых ударов с высадкой десанта в Одессе и Мариуполе, а также меньшим вторжением через территорию Беларуси.
- 21 ноября журнал Military Times опубликовал карту о том, как Россия планирует вторгнуться в Украину. Она очень похожа на сценарий, описываемый изданием Bloomberg со ссылкой на данные разведки. Планируется задействовать около 100 батальонных тактических групп — всего до 100 тысяч человек. Наступление будет поддерживаться боевой авиацией. Половина этих сил уже на позициях. В Кремле комментируют традиционно: это провокация.