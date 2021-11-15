FT: Захід попередив Україну про імовірність російського вторгнення вже взимку

Західні партнери попередили Україну про високу ймовірність вторгнення російських військ уже поточної зими.

Про це пише Financial Times.

За словами заступника міністра оборони України Ганни Маляр, західна розвідка передбачає «високу ймовірність дестабілізації» Росією ситуації в Україні вже цієї зими. За словами Маляр, хоча інтерпретація даних західних спецслужб «вимагає подальшого обговорення», вони наголосили на «високій ймовірності ескалації ситуації».

Маляр додала, що висновки союзників були «засновані не лише на інформації про чисельність російських військ уздовж українського кордону», припустивши, що США мають у своєму розпорядженні додаткову інформацію про наміри Росії.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов розповів, що Росія розгорнула на півночі, сході та півдні України до 114 тисяч військовослужбовців, у тому числі близько 92 тисяч піших солдатів, а також військово-повітряні та морські сили.