У МЗС Білорусі заявили про повернення на батьківщину близько двох тисяч мігрантів. Мінськ хоче переговорів з ЄС

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що білоруська сторона повернула на батьківщину близько 2 тисяч мігрантів із країн Близького Сходу, які намагаються потрапити до ЄС, і нібито зробила все, щоб скоротити потік нелегалів.

Про це повідомляє БелТа.

«Буквально місяць тому ми позбавили права на запрошення мігрантів із інших країн 30 туристичних фірм. Затримали на кордоні близько 700 порушників. Близько 2 тисяч громадян, які прибули до Білорусі з інших країн і не мають належним чином оформлених документів, відправили назад», — сказав Макей.

За його словами, Мінськ неодноразово пропонував Євросоюзу переговори щодо мігрантів, але в ЄС нібито з квітня цього року мовчать. Макей заявив, що Євросоюз «розірвав» низку положень угоди про реадмісію, що завадило взаємодії між сторонами.