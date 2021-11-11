Hubble відновив роботу. Інженери полагодили камеру космічного телескопа

Телескоп Hubble після збою успішно відновив роботу камери Advanced Camera for Surveys та продовжив спостереження.

Про це повідомляє Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

Наприкінці жовтня наукові прилади телескопа були переведені у «безпечний режим» після виникнення проблеми із синхронізацією внутрішніх повідомлень. Увесь цей час команда Hubble займалася розслідуванням причин та усуненням неполадок.

Насамперед фахівці полагодили камеру Advanced Camera for Surveys, а от інші наукові прилади космічного телескопа все ще перебувають у «безпечному режимі». Інженери працюють над усуненням і цих неполадок.