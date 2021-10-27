У роботі телескопу Hubble стався збій. NASA перевела його у безпечний режим

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору NASA заявило про збій у роботі телескопу Hubble. Наразі апарат перейшов у безпечний режим.
Про це повідомляє пресслужба NASA.
Фахівці працюють над виправленням проблеми. У повідомленні йдеться, що наукові інструменти обсерваторії перейшли в безпечний режим ще 25 жовтня, після того, як виникла десинхронізація між ними та апаратурою звʼязку.
Самі інструменти перебувають у задовільному фізичному стані.
Нагадаємо, що в червні телескоп понад тиждень подорожував у космосі в «безпечному режимі» через збій у компʼютері корисного навантаження. Після цього інженери NASA перевели Hubble на резервне обладнання. Після виконання усіх необхідних технічних маніпуляцій резервний компʼютер увімкнули, завантажили польотне програмне забезпечення і перевели в нормальний робочий режим. Наукові спостереження поновили в суботу, 17 липня.
- Телескоп Hubble вивели на орбіту 24 квітня 1990 року, відтоді він надсилає на Землю мільйони унікальних знімків, які значно розширили уявлення вчених про будову і походження Всесвіту. За чверть століття апарат провів 1,2 мільйона цільових спостережень за 38 тисячами космічних обʼєктів.
- Цього року він уперше зробив знімок спіральної галактики в оточенні наднових, сфотографував туманність Вуаль і показав скупчення «кривих» галактик.